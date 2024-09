Sensorion participera au Congrès mondial d'audiologie

(AOF) - Sensorion (+2,06% à 0,69 euro) progresse après avoir annoncé sa participation à la 36ème édition du Congrès Mondial d’Audiologie (WCA), qui se tiendra à Paris du 19 au 22 septembre 2024. Cette biotech au stade clinique, spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies pour restaurer, traiter et prévenir les troubles de la perte auditive, précise qu’à l’occasion de ce congrès mondial, elle organisera le 20 septembre un symposium intitulé : "Sommes-nous à la veille d’une révolution dans le domaine de la perte auditive ?".

Le symposium traitera notamment des les avancées thérapeutiques dans la préservation de l'audition "associée à l'ototoxicité induite par cisplatine et à la suite de l'implantation cochléaire", "de la thérapie génique appliquée aux patients atteints de surdité profonde congénitale" et "de la place à venir des nouvelles thérapies dans la prise en charge des patients".

AOF - EN SAVOIR PLUS

