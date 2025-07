Sensorion: finalise le recrutement pour une thérapie contre la surdité information fournie par Cercle Finance • 29/07/2025 à 10:01









(Zonebourse.com) - Sensorion annonce la fin du recrutement de la deuxième cohorte de son essai clinique de Phase 1/2 Audiogene, évaluant SENS-501, sa thérapie génique contre une forme de surdité congénitale liée au gène otoferline, qui joue un rôle crucial dans le fonctionnement de l'oreille interne.



Trois enfants âgés de 6 à 31 mois ont reçu une injection à dose élevée, bien tolérée comme celle de la première cohorte. Aucun effet indésirable grave n'a été signalé.



Des signes précoces d'amélioration de l'audition ont été observés. La directrice générale Nawal Ouzren souligne une 'étape importante' pour la poursuite du développement clinique.





Valeurs associées SENSORION 0,3880 EUR Euronext Paris +7,78%