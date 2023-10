Sensorion fera une présentation lors de la conférence de la Société Européenne de la Thérapie Génique et Cellulaire (ESGCT)

Sensorion fera une présentation lors de la conférence de la Société Européenne de la Thérapie Génique et Cellulaire (ESGCT)



Montpellier, 18 octobre 2023, à 7h30 CET – Sensorion (FR0012596468 – ALSEN), société de biotechnologie pionnière au stade clinique, spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies pour restaurer, traiter et prévenir les troubles de la perte auditive interne, a le plaisir d’annoncer sa participation en personne à la conférence de la Société Européenne de la Thérapie Génique et Cellulaire (ESGCT), qui aura lieu du 24 au 27 octobre 2023, à Bruxelles, en Belgique.