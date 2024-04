Sensorion annonce un financement de 15 millions d’euros, et étend son horizon de trésorerie jusqu’à la fin de l’année 2025

Soutien des investisseurs existants, dont notamment Redmile Group, Invus, Sofinnova Partners et d’une société importante de gestion de placements

Le financement permettra à la Société d'étendre son horizon de trésorerie jusqu'à la fin de l’année 2025.

Montpellier, le 8 avril, 2024, à 7h30 CET – Sensorion (FR0012596468 – ALSEN) société de biotechnologie pionnière au stade clinique, dédiée au développement de thérapies innovantes pour restaurer, traiter et prévenir les pertes d’audition, annonce aujourd'hui la réalisation d’un placement d’un montant brut de 15 millions d’euros réservé à des catégories spécifiques d’investisseurs (le « Placement Privé »), à travers l’émission de 24 574 694 actions ordinaires par la Société (les « Actions Nouvelles »), à un prix par Action Nouvelle de 0,63 € (le « Prix de Souscription ») au profit d’actionnaires existant comprenant Redmile Group, Invus, Sofinnova Partners et une société importante de gestion de placements. Le règlement-livraison