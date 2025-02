Sensorion annonce sa participation à plusieurs conférences-investisseurs qui se tiendront en mars 2025

Montpellier, 20 février, 2025, 7h30 – Sensorion (FR0012596468 – ALSEN), société pionnière de biotechnologie au stade clinique, spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies pour restaurer, traiter et prévenir les troubles de la perte auditive, annonce aujourd'hui sa participation à plusieurs conférences investisseurs qui se tiendront au mois de mars 2025.



• Nawal Ouzren, Directrice Générale, et Laurene Danon, Directrice Financière, participeront à la 45ème édition de la Cowen’s Annual Health Care Conference, qui se tiendra à Boston, aux Etats-Unis, du 3 au 5 mars 2025. L’équipe de direction de Sensorion sera disponible pour des rendez-vous individuels.

Nawal Ouzren présentera également la Société le 3 mars 2025 à 15h10 ET.



• Sensorion participera également à la Leerink Partners Global Healthcare Conference, qui se tiendra à Miami, aux Etats-Unis, du 10 au 12 mars 2025. Nawal Ouzren, Directrice Générale de Sensorion, participera à une discussion informelle avec l’analyste de recherche Lili Nsongo le 10 mars 2025 à 14h20. L’équipe de direction de Sensorion sera disponible pour des rendez-vous individuels.



Si vous souhaitez rencontrer l’équipe de direction de Sensorion, veuillez nous contacter par courriel à l’adresse : ir.contact@sensorion-pharma.com .