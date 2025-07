Sensorion annonce sa participation à plusieurs

conférences investisseurs à venir

Montpellier, 31 Juillet, 2025, 7h30 CET – Sensorion (FR0012596468 – ALSEN), société pionnière

de biotechnologie au stade clinique, spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies pour

restaurer, traiter et prévenir les troubles de la perte auditive, annonce aujourd'hui sa présence à

plusieurs conférences investisseurs qui auront lieu en septembre et en octobre 2025.

Nawal Ouzren, Directrice Générale de Sensorion, et Laurene Danon, Directrice Financière, participeront

aux événements suivants :

• 27ème Conférence Annuelle H.C. Wainwright Global Investment qui se tiendra à New York

City, aux Etats-Unis, du 8 au 10 septembre 2025.

• Conférence Baird 2025 Global Healthcare, qui se tiendra à New York City, aux Etats-Unis,

les 9 et 10 septembre 2025.

• European Midcap Event (CF&B), qui se tiendra au Four Seasons Hôtel George V de Paris,

en France, le 30 septembre et le 1er octobre 2025.

• Séminaire Biotech & Santé de Portzamparc, qui se tiendra à Paris, en France, les 1 et 2

octobre 2025.

• 9ème Conférence Annuelle Genetic Medicines, qui se tiendra à New York City, aux Etats-

Unis, le 21 octobre 2025.

Si vous souhaitez rencontrer des membres de l’équipe de direction de Sensorion à l’occasion de l’un

de ces événements, vous pouvez nous contacter par courriel à l’adresse suivante :

ir.contact@sensorion-pharma.com