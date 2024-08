Sensorion annonce sa participation à la conférence « Biotech Summer Summit 2024 » organisée par Stifel

Montpellier, le 5 août 2024, 7h30 CET – Sensorion (FR0012596468 – ALSEN), société de biotechnologie pionnière au stade clinique spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies pour restaurer, traiter et prévenir les troubles de la perte auditive, annonce aujourd'hui sa participation à la conférence « Biotech Summer Summit 2024 », organisée par la banque d’investissement Stifel. Cet événement se déroulera du 12 au 14 août 2024, à Newport, dans l’État du Rhode Island aux États-Unis.



À cette occasion, Nawal Ouzren, Directrice Générale de Sensorion, rencontrera des investisseurs afin d’aborder les développements stratégiques actuels et futurs de la Société, dont notamment les avancées dans son portefeuille de programmes de thérapies géniques et de petite molécule.



À propos de Sensorion

Sensorion est une société de biotechnologie pionnière au stade clinique dédiée au développement de thérapies innovantes pour restaurer, traiter et prévenir les troubles de l’audition, un important besoin médical non-satisfait. Sensorion a développé une plateforme unique de R&D pour approfondir sa compréhension de la physiopathologie et de l’étiologie des maladies de l’oreille interne, lui permettant de sélectionner les meilleures cibles thérapeutiques et mécanismes d’action appropriés à ses candidats médicaments.