Sensorion annonce sa participation à la conférence annuelle de la Société Américaine de Thérapie Génique et Cellulaire (ASGCT)

Montpellier, 6 mai 2025, 7h30 CET – Sensorion (FR0012596468 – ALSEN), société pionnière de biotechnologie au stade clinique, spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies pour restaurer, traiter et prévenir les troubles de la perte auditive, annonce aujourd’hui sa participation à la 28ème conférence de la Société Américaine de Thérapie Génique et Cellulaire (ASGCT), qui se tiendra du 13 au 17 mai 2025, à la Nouvelle-Orléans, aux États-Unis d’Amérique.



À cette occasion, Rafik Boudra, Group Leader Préclinique, équipe Technologie et Innovation de Sensorion, présentera le 15 mai 2025, les 2 posters suivants :



Poster N°1556

Titre : Sécurité et efficacité de GJB2-GT, un candidat de thérapie génique basé sur un vecteur viral Adéno-Associé pour le traitement de la surdité non syndromique autosomique récessive 1A (DFNB1A) (Safety and efficacy of GJB2-GT, an adeno associated vector-based gene therapy treatment candidate for the autosomal recessive non-syndromic deafness 1A (DFNB1A))

Poster N°1559

Titre : Efficacité de la thérapie génique GJB2-GT sur 2 modèles murins précliniques de la surdité non-syndromique la plus fréquente chez l’homme, DFNB1A

Ce poster est présenté en collaboration avec le Laboratoire d’Innovation en Thérapies de l’Audition que dirige la Professeure Christine PETIT à l’Institut de l’Audition, centre de recherche de l’Institut Pasteur



Date : 15 mai 2025

Heure : 17h30 - 19h00 CT

Lieu: Morial Convention Center, Poster Hall, Hall I2