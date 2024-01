Sensorion annonce que son partenariat avec l'Institut Pasteur pour l'accélération des programmes de thérapie génique ciblant les troubles de l'audition a été prolongé pour une durée de cinq ans

• La prolongation de l’accord-cadre souligne la collaboration fructueuse entre Sensorion et l’Institut Pasteur, impliquant l’Institut de l’Audition, un centre de recherche de l’Institut Pasteur, axée sur le développement des candidats médicaments de thérapie génique

Deux programmes de développement de thérapie génique sont actuellement menés dans le cadre de cet accord, à savoir SENS-501 (OTOF-GT) et GJB2-GT. Sensorion a soumis une demande d'essai clinique en juillet 2023 pour SENS-501 afin d'initier un essai clinique de Phase 1/2 au Royaume-Uni (RU) et dans l’Union européenne (UE)