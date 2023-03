Sensorion annonce qu’elle n’est pas impactée par la fermeture de la Silicon Valley Bank





Montpellier, 13 mars 2023 – Sensorion (FR0012596468 – ALSEN), société de biotechnologie pionnière au stade clinique, spécialisée dans le développement de thérapies géniques pour l’oreille, a appris que la Silicon Valley Bank (SVB) a été fermée par le California Department of Financial Protection and Innovation, qui a nommé la Federal Deposit Insurance Corporation (« FDIC ») en tant qu’administrateur judiciaire.



Sensorion ne prévoit aucun impact sur sa position de liquidité ou sur ses activités courantes du fait de la faillite de la SVB.