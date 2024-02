Sensorion annonce le succès d’un financement de 50.5 millions d’euros avec la participation d'investisseurs Européens et Américains de premier plan, nouveaux et existants, spécialisés dans le domaine des sciences de la vie

Soutien des investisseurs existants : Redmile Group, Invus et Sofinnova Partners

Participation d'investisseurs de premier plan spécialisés dans le domaine des sciences de la vie, comprenant entre autres Aquilo Capital ainsi que deux importantes sociétés de gestion de placements

Le financement permettra à la Société d'étendre son horizon de trésorerie jusqu'à la fin du 2ème trimestre 2025