Sensorion annonce la tenue d’une conférence du Dr. Natalie Loundon lors de la réunion annuelle 2025 de la Société américaine d'oto-rhino-laryngologie pédiatrique ASPO

Montpellier, 25 avril 2025, 7h30 CET – Sensorion (FR0012596468 – ALSEN), société pionnière de biotechnologie au stade clinique, spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies pour restaurer, traiter et prévenir les troubles de la perte auditive, annonce aujourd'hui que Le Dr. Natalie Loundon (Pr. CMHP), Chirurgien ORL pédiatrique, Directrice du Centre d’Implantation Cochléaire et du service d’audiologie, à l’Hôpital Necker-Enfants malades, à Paris, en France, assurera une présentation dans le cadre de la réunion annuelle de la Société américaine d'oto-rhino-laryngologie pédiatrique (American Society of Pediatric Otolaryngology , ASPO). La réunion annuelle se tiendra à Montréal, au Canada, du 30 avril au 3 mai 2025, et l’intervention du Pr. Loundon, intitulée « Principe et pratique d’une Thérapie génique pour la perte auditive : étude clinique de Phase 1/2 chez des enfants souffrant d’une perte auditive sévère à profonde traitée par le SENS-501 » aura lieu le 1er mai à 16h20 CET (10h20 ET).



Le Dr. Loundon est l’investigatrice principale d'Audiogene, l'essai clinique de Phase 1/2 de Sensorion évaluant le SENS-501, un traitement de thérapie génique innovant agissant sur le DFNB9, une mutation génétique entraînant une perte auditive sévère à profonde due à des mutations du gène OTOF.