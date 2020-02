Sensorion annonce la nomination du Dr Géraldine Honnet, experte en thérapie génique, au poste de Directrice Médicale

La nouvelle Directrice Médicale a une grande expertise du développement clinique de thérapies géniques et de petites molécules dans de nombreuses aires thérapeutiques. Cette nomination accélère le positionnement stratégique sur la thérapie génique pour potentiellement restaurer l'audition.



Géraldine Honnet est docteur en médecine et rejoint Sensorion après neuf années au sein de Généthon en tant que Directrice Médicale où elle a supervisé des essais cliniques internationaux de thérapies géniques pour de nombreuses maladies rares. Géraldine était responsable du développement du portefeuille thérapeutique de Généthon, des phases précliniques jusqu'à l'enregistrement, et dirigeait les départements des affaires médicales, du développement clinique, des opérations cliniques et des affaires réglementaires