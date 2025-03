Sensorion annonce la fin du recrutement des patients dans NOTOXIS, son essai clinique de Phase 2a du SENS-401 pour la prévention de l'ototoxicité induite par le cisplatine

Montpellier, 7 mars 2025, 7h30 CET – Sensorion (FR0012596468 – ALSEN), société pionnière de

biotechnologie au stade clinique, spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies pour

restaurer, traiter et prévenir des troubles de la perte auditive, annonce aujourd'hui le recrutement du

dernier patient dans son essai clinique NOTOXIS de Phase 2a (Preuve de Concept) du SENS-401 pour

la prévention de l’ototoxicité induite par le cisplatine (CIO).

L'essai NOTOXIS (ClinicalTrials.gov ID : NCT05628233) évalue l'efficacité du SENS-401 dans la

prévention de l’ototoxicité induite par le cisplatine chez des patients adultes atteints d'une maladie

néoplasique, quatre semaines après la fin d'une chimiothérapie à base de cisplatine. Quatre-vingts

patients ont été sélectionnés pour un total de quarante-huit patients randomisés (vingt-quatre dans le

groupe SENS-401 et vingt-quatre dans le groupe contrôle) dans cet essai de Phase 2a multicentrique,

randomisé, contrôlé et ouvert.