Sensorion: 77 millions d'euros de trésorerie, visibilité jusqu'au 1er trimestre 2026

(AOF) - Sensorion (-1,75% à 0,56 euro) annonce que sa trésorerie et ses dépôts à court terme de 77 millions d’euros au 31 décembre 2024 (contre 37 millions d'euros au 31 décembre 2023) financeront ses activités "jusqu'à la fin du premier trimestre 2026". Cette biotech spécialisée dans le développement de thérapies contre les troubles de la perte auditive affiche une perte nette de 26 millions d'euros pour l’année 2024, contre 22,1 millions d'euros en 2023. "L'année écoulée a été une période exceptionnelle de progression sur les fronts du développement clinique et de l'entreprise" déclare-t-elle.

