Senseonics plonge après avoir lancé une émission d'actions de 80 millions de dollars

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30 avril - ** Le titre de Senseonics SENS.O , fabricant de matériel médical, a chuté de 12,3 % après la clôture de la bourse, à 5,80 dollars, suite à des informations faisant état d'une éventuelle levée de fonds ** Le fabricant de systèmes implantables de surveillance continue de la glycémie (CGM) lance une offre de 80 millions de dollars comprenant des actions et des bons de souscription préfinancés

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour le lancement en cours de son système Eversense 365, la poursuite du développement de son portefeuille de produits, entre autres

** TD Cowen et Barclays sont les co-chefs de file, rejoints par Mizuho et Lake Street

** La société basée à Germantown, dans le Maryland, compte 41,8 millions d'actions en circulation, pour une capitalisation boursière d'environ 275 millions de dollars

** L'action a clôturé en hausse de 2,9 % à 6,61 $ jeudi, portant son gain depuis le début de l'année à 20%

** Sur les 8 analystes couvrant le titre, 5 recommandent “d'acheter”, 2 “de conserver” et 1 “de vendre”; l'objectif de cours médian est de 19,25 dollars, selon les données de LSEG