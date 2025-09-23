 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 911,49
+1,04%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Sempra progresse grâce à la vente d'une participation de 10 milliards de dollars dans une unité et à l'approbation du projet d'expansion de Port Arthur
information fournie par Reuters 23/09/2025 à 16:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

23 septembre - ** Les actions de la société américaine d'électricité et de gaz Sempra SRE.N augmentent de 4,6 % pour atteindre un plus haut de près de sept mois à 86,19 $

** La société vendra une participation de 45 % dans l'unité Sempra Infrastructure Partners pour 10 milliards de dollars à des affiliés de la société d'investissement KKR

KKR.N et à l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada

** L'opération implique une valeur des capitaux propres de 22,2 milliards de dollars et une valeur d'entreprise de 31,7 milliards de dollars pour Sempra Infrastructure Partners

** Selon SRE, la transaction devrait ajouter environ 20 cents au bénéfice annuel par action à partir de 2027

** La transaction devrait être finalisée entre le deuxième et le troisième trimestre 2026

** Entre-temps, la décision finale d'investissement pour la phase 2 de l'expansion de Port Arthur LNG souligne la croissance rapide de la demande d'exportations américaines de carburant super réfrigéré

** Le financement de l'expansion provient d'un investissement minoritaire de 7 milliards de dollars mené par Blackstone Credit & Insurance, ainsi que KKR, des fonds gérés par Apollo et Goldman Sachs Alternatives

**En tenant compte des mouvements de la séance, l'action a baissé de 2 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

KKR & CO
151,160 USD NYSE +2,88%
SEMPRA ENERGY
85,950 USD NYSE +4,32%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank