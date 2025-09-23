Sempra progresse grâce à la vente d'une participation de 10 milliards de dollars dans une unité et à l'approbation du projet d'expansion de Port Arthur

(Mises à jour)

23 septembre - ** Les actions de la société américaine d'électricité et de gaz Sempra SRE.N augmentent de 4,6 % pour atteindre un plus haut de près de sept mois à 86,19 $

** La société vendra une participation de 45 % dans l'unité Sempra Infrastructure Partners pour 10 milliards de dollars à des affiliés de la société d'investissement KKR

KKR.N et à l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada

** L'opération implique une valeur des capitaux propres de 22,2 milliards de dollars et une valeur d'entreprise de 31,7 milliards de dollars pour Sempra Infrastructure Partners

** Selon SRE, la transaction devrait ajouter environ 20 cents au bénéfice annuel par action à partir de 2027

** La transaction devrait être finalisée entre le deuxième et le troisième trimestre 2026

** Entre-temps, la décision finale d'investissement pour la phase 2 de l'expansion de Port Arthur LNG souligne la croissance rapide de la demande d'exportations américaines de carburant super réfrigéré

** Le financement de l'expansion provient d'un investissement minoritaire de 7 milliards de dollars mené par Blackstone Credit & Insurance, ainsi que KKR, des fonds gérés par Apollo et Goldman Sachs Alternatives

**En tenant compte des mouvements de la séance, l'action a baissé de 2 % depuis le début de l'année