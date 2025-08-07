Sempra en hausse après un bénéfice supérieur aux attentes du deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 août - ** Les actions de la société d'infrastructure énergétique Sempra SRE.N augmentent de 2,4 % à 83,10 $

** SRE dépasse les estimations de bénéfices du T2 , grâce à la croissance de ses activités de services publics aux États-Unis et à des réductions de coûts

** La société affiche un bénéfice de 89 cents par action au deuxième trimestre, contre 85 cents par action estimés par les analystes - données compilées par LSEG

** Son unité Oncor au Texas a fait état d'un bond de 40 % des demandes d'interconnexion et a ajouté près de 20 000 nouveaux locaux au 2ème trimestre

** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions de SRE ont baissé de 5,8 % depuis le début de l'année