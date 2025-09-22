 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 834,00
-0,17%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Semler Scientific progresse grâce à l'accord de rachat avec Strive, soutenu par Ramaswamy
information fournie par Reuters 22/09/2025 à 17:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 septembre - ** Les actions de Semler Scientific

SMLR.O , qui accumule des bitcoin s, augmentent de 7,8 % pour atteindre 31,45 $

** Strive ASST.O , cofondé par l'entrepreneur en biotechnologie et ancien candidat républicain à la présidence Vivek Ramaswamy, achètera SMLR dans le cadre d'une transaction entièrement en actions

** L'opération intervient alors qu'ASST cherche à accroître ses avoirs dans la plus grande crypto-monnaie du monde

** Les actionnaires de SMLR recevront 21,05 actions de Strive pour chaque action détenue, ce qui valorise Semler à 90,52 dollars l'unité, soit une prime d'environ 210 % par rapport à la dernière clôture

** L'opération intervient quelques jours seulement après que Strive a finalisé sa fusion avec Asset Entities dans le cadre de son projet de lancement d'une société de trésorerie en bitcoins cotée en bourse

** À la dernière clôture, SMLR a baissé de 46 % tandis qu'ASST a augmenté de 776,7 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

BTC/USD
112 450,5715 USD CryptoCompare -2,65%
SEMLER SCIENTIFI
33,5050 USD NASDAQ +14,82%
STRIVE RG-A
3,8300 USD NASDAQ -10,93%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank