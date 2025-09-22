Semler Scientific progresse grâce à l'accord de rachat avec Strive, soutenu par Ramaswamy

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
22 septembre - ** Les actions de Semler Scientific
SMLR.O , qui accumule des bitcoin s, augmentent de 7,8 % pour atteindre 31,45 $
** Strive ASST.O , cofondé par l'entrepreneur en biotechnologie et ancien candidat républicain à la présidence Vivek Ramaswamy, achètera SMLR dans le cadre d'une transaction entièrement en actions
** L'opération intervient alors qu'ASST cherche à accroître ses avoirs dans la plus grande crypto-monnaie du monde
** Les actionnaires de SMLR recevront 21,05 actions de Strive pour chaque action détenue, ce qui valorise Semler à 90,52 dollars l'unité, soit une prime d'environ 210 % par rapport à la dernière clôture
** L'opération intervient quelques jours seulement après que Strive a finalisé sa fusion avec Asset Entities dans le cadre de son projet de lancement d'une société de trésorerie en bitcoins cotée en bourse
** À la dernière clôture, SMLR a baissé de 46 % tandis qu'ASST a augmenté de 776,7 % depuis le début de l'année
