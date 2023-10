Semi-conducteurs : nouvelles restrictions américaines

" Les règles mises à jour aujourd'hui renforceront l'efficacité de nos contrôles et réduiront encore davantage les possibilités d'échapper à nos restrictions " a déclaré Gina Raimondo, Secrétaire au Commerce des États-Unis.

(AOF) - Le ministère américain du commerce a publié aujourd'hui un ensemble de règles visant à actualiser les contrôles à l'exportation de semi-conducteurs avancés et d'équipements de fabrication de semi-conducteurs, ainsi que d'articles qui soutiennent les applications et les utilisations finales de supercalculateurs, vers les pays soumis à un embargo sur les armes, y compris la Chine.

