Semi-conducteurs: entrée en vigueur du "Chips Act" européen

(AOF) - La Commission européenne annonce l’entrée en vigueur du règlement visant à renforcer l'écosystème européen des semi-conducteurs, plus connu sous le nom de "Chips Act". Ce texte qui a fait l’objet d’un accord mi-avril entre Parlement et Conseil devrait créer les conditions nécessaires au développement d'une base industrielle à même de doubler la part de marché mondiale de l'Union européenne dans le domaine des semi-conducteurs, pour la faire passer de 10 % à au moins 20 % d'ici à 2030.

L'initiative devrait mobiliser 43 milliards d'euros d'investissements publics et privés, dont 3,3 milliards d'euros provenant du budget de l'Union européenne.

Le premier pilier du dispositif - l'initiative "Chips for Europe" - renforce le leadership technologique de l'Europe en facilitant le transfert de connaissances du laboratoire à l'usine, en comblant le fossé entre la recherche et l'innovation et les activités industrielles et en promouvant l'industrialisation des technologies innovantes par les entreprises européennes.

Le deuxième pilier du European Chips Act encourage les investissements publics et privés dans les installations de fabrication pour les fabricants de puces et leurs fournisseurs. Ce deuxième pilier crée un cadre pour assurer la sécurité de l'approvisionnement en attirant les investissements et en renforçant les capacités de production dans le domaine de la fabrication de semi-conducteurs.

Pour son troisième pilier, le European Chips Act a établi un mécanisme de coordination entre les États membres et la Commission pour renforcer la collaboration avec et entre les États membres, surveiller l'offre de semi-conducteurs, estimer la demande, anticiper les pénuries et, si nécessaire, déclencher l'activation d'une phase de crise.