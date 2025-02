Semi-conducteurs : Donald Trump pourrait renforcer les restrictions

(AOF) - L'administration de Donald Trump serait en train d'esquisser des versions plus strictes des restrictions américaines sur les semi-conducteurs et ferait pression sur ses principaux alliés pour qu'ils intensifient leurs restrictions à l'égard de l'industrie chinoise des puces, affirme Bloomberg. A l'instar de Joe Biden, Donald Trump souhaite limiter les avancées technologiques de Pékin.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.