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Semco Technologies recule, TPICAP Midcap dégrade suite au récent rallye
information fournie par Zonebourse 11/05/2026 à 14:29

Semco Technologies recule ce lundi à la Bourse de Paris, l'action souffrant d'une dégradation du conseil de TPICAP Midcap, motivée par le récent mouvement de revalorisation du titre.

Autour de 14h00, le titre du fabricant de composants pour la production de semi-conducteurs de nouvelle génération perd 0,9% à 53,3 euros, un repli globalement en ligne avec celui du marché parisien (-1,1%).

Dans une note diffusée dans la matinée, TPICAP Midcap indique avoir abaissé sa recommandation à "conserver" contre "achat" précédemment, jugeant que le rallye boursier a conduit le cours de Bourse à afficher des multiples de valorisation jugés "exigeants".

Le spécialiste des chucks électrostatiques ( eChucks ) affiche un gain de plus de 89% depuis le début de l'année, ce qui porte à plus de 142% sa hausse depuis son introduction en Bourse, laquelle date de juillet 2025.

Des fondamentaux solides, mais une valorisation tendue

La société de Bourse a cependant revu à la hausse son objectif de cours de 40 à 52 euros, traduisant un rehaussement significatif de son scénario au niveau du chiffre d'affaires ("top line").

Celui-ci intègre désormais un taux moyen de variation annuelle (TMVA) 2025-2036 de 16%, nettement supérieur aux standards sectoriels (10%), tout en restant délibérément conservateur au regard de l'historique de l'entreprise (>22% sur 2016-2025).

Si ce scénario exclut encore les relais de croissance à fort potentiel mais encore en phase de validation chez les clients, la banque d'investissement dit avoir relevé sa séquence de marges, la rentabilité ayant déjà atteint les niveaux initialement visés pour 2028.

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SEMCO TECHNOLOGIES
53,0000 EUR Euronext Paris -1,49%
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