 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 858,20
-0,82%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Semaine des actions américaines : Nouveaux sommets
information fournie par Reuters 18/08/2025 à 12:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reprend le texte de vendredi sans le modifier. Graphique mis à jour)

18 août - ** S&P 500 .SPX augmente pour la deuxième semaine consécutive, ajoute 0,9% alors que les investisseurs s'interrogent sur la possibilité d'une réduction des taux de la Fed et la géopolitique .N

** Le Dow .DJI gagne 1,7%, le Nasdaq Composite .IXIC progresse de 0,8% ** En effet, au cours de la semaine, de nouveaux sommets pour le SPX et le Nasdaq continuent d'arriver , et le vendredi, le DJI tente de s'asseoir à la table des nouveaux sommets ; Le Dow atteint un nouveau record intraday, mais pas de victoire sur un record de clôture ** Le rendement du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR augmente pour la deuxième semaine consécutive pour atteindre environ 4,32 % US/ , bien qu'il se coil toujours dans une fourchette

** La plupart des secteurs progressent: le secteur de la santé s'envole, tandis que les secteurs de consommation de base et des services publics perdent le plus de terrain ** Le secteur de la santé .SPXHC progresse de 4,6%. UnitedHealth UNH.N bondit après que Warren Buffett ait misé gros sur l'assureur ** Consommation discrétionnaire .SPLRCD en hausse de 2,5%. Amazon.com AMZN.O progresse grâce à l'extension de la livraison d'épicerie le jour même aux denrées périssables ** Les services de communication .SPLRCL augmentent de 2,1% et terminent à une clôture record. Les actions de Paramount Skydance PSKY.O font un bond de 31% sur la semaine après avoir obtenu les droits de diffusion exclusifs de l'UFC aux États-Unis dans le cadre d'un accord de 7,7 milliards de dollars, et TKO Group TKO.N , qui possède l'UFC , enregistre un gain de 16% sur la semaine ** Tech .SPLRCT en baisse de 0,1%. Le fabricant de puces Applied Materials AMAT.O dégringole après avoir douté de ses prévisions de chiffre d'affaires trimestriel en raison de la faiblesse de la demande chinoise et des vents contraires liés aux droits de douane Nvidia NVDA.O et Advanced Micro AMD.O chutent après que les entreprises ont accepté de payer au gouvernement américain 15 % du chiffre d'affaires des ventes de leurs puces avancées à la Chine Mais Intel INTC.O grimpe après que son directeur général ait rencontré le président Trump , qui a fait l'éloge de Lip-Bu Tan quelques jours après avoir demandé sa démission, puis ajoute à ses gains sur le rapport de l'administration Trump envisage de prendre une participation dans la société. INTC enregistre une progression de 23% sur la semaine

Indice des semi-conducteurs .SOX en hausse de >1% ** Les industriels .SPLRCI perdent 0,3%. Deere DE.N recule après une baisse des bénéfices trimestriels , un avertissement sur des droits de douane plus importants ** Les biens de consommation de base .SPLRCS baissent de 0,8%. Les épiciers Walmart WMT.N et Kroger KR.N chutent après l'ajout par AMZN de la livraison le jour même de denrées périssables ** Pendant ce temps, l'investisseur individuel les bulls sont battus, les bears se vantent, et sur le front introduction en bourse, Crypto exchange Bullish BLSH.N bondit dans un solide début

** La performance du SPX depuis le début de l'année:

Valeurs associées

AMAZON.COM
231,0300 USD NASDAQ +0,02%
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
177,5100 USD NASDAQ -1,90%
APPLIED MATERIALS
161,7550 USD NASDAQ -14,07%
BERKSHIRE HATH RG-A
715 749,390 USD NYSE -0,36%
DEERE & CO
488,850 USD NYSE +2,10%
DJ TRANSPORT
15 662,12 Pts Index Ex -0,40%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
44 946,12 Pts Index Ex +0,08%
INTEL
24,5600 USD NASDAQ +2,93%
KROGER
69,700 USD NYSE +0,69%
NASDAQ Composite
21 622,98 Pts Index Ex -0,40%
NVIDIA
180,4500 USD NASDAQ -0,86%
S&P 500 INDEX
6 449,80 Pts CBOE -0,29%
TKO GRP RG-A
188,740 USD NYSE -1,17%
UNITEDHEALTH GRO
304,160 USD NYSE +11,95%
USA BENCHMARK 10A
4,266 Rates +1,87%
WALMART
100,030 USD NYSE -0,80%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 18/08/2025 à 12:01:17.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Teresa Lai, la femme de Jimmy Lai, se rendant au procès de son mari, Hong Kong, le 18 août 2025 ( AFP / ISAAC LAWRENCE )
    Hong Kong: début des plaidoiries finales au procès de l'homme d'affaires Jimmy Lai
    information fournie par AFP 18.08.2025 12:51 

    La justice hongkongaise a entamé lundi les plaidoiries dans le procès de l'homme d'affaires Jimmy Lai, militant prodémocratie, affirmant que le septuagénaire était apte à assister aux audiences, malgré une suspension la semaine dernière pour un problème cardiaque. ... Lire la suite

  • Un incendie de forêt à Castrillo de Cabrera, dans le nord-ouest de l'Espagne, le 16 août 2025 ( AFP / Cesar Manso )
    Lutte sans répit contre les incendies en Espagne et au Portugal, déjà six morts
    information fournie par AFP 18.08.2025 12:25 

    Des milliers de pompiers, appuyés par des militaires, des hélicoptères et des avions prêtés par les pays voisins mènent toujours lundi une lutte inlassable contre les flammes qui dévorent l'ouest de l'Espagne et le Portugal et qui ont tué six personnes dans la ... Lire la suite

  • X-FAB : Le mouvement reste haussier
    X-FAB : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 18.08.2025 12:23 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

  • STELLANTIS (Milan) : Peu de risque à moyen terme
    STELLANTIS (Milan) : Peu de risque à moyen terme
    information fournie par TEC 18.08.2025 12:23 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank