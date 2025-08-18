Semaine des actions américaines : Nouveaux sommets

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reprend le texte de vendredi sans le modifier. Graphique mis à jour)

18 août - ** S&P 500 .SPX augmente pour la deuxième semaine consécutive, ajoute 0,9% alors que les investisseurs s'interrogent sur la possibilité d'une réduction des taux de la Fed et la géopolitique .N

** Le Dow .DJI gagne 1,7%, le Nasdaq Composite .IXIC progresse de 0,8% ** En effet, au cours de la semaine, de nouveaux sommets pour le SPX et le Nasdaq continuent d'arriver , et le vendredi, le DJI tente de s'asseoir à la table des nouveaux sommets ; Le Dow atteint un nouveau record intraday, mais pas de victoire sur un record de clôture ** Le rendement du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR augmente pour la deuxième semaine consécutive pour atteindre environ 4,32 % US/ , bien qu'il se coil toujours dans une fourchette

** La plupart des secteurs progressent: le secteur de la santé s'envole, tandis que les secteurs de consommation de base et des services publics perdent le plus de terrain ** Le secteur de la santé .SPXHC progresse de 4,6%. UnitedHealth UNH.N bondit après que Warren Buffett ait misé gros sur l'assureur ** Consommation discrétionnaire .SPLRCD en hausse de 2,5%. Amazon.com AMZN.O progresse grâce à l'extension de la livraison d'épicerie le jour même aux denrées périssables ** Les services de communication .SPLRCL augmentent de 2,1% et terminent à une clôture record. Les actions de Paramount Skydance PSKY.O font un bond de 31% sur la semaine après avoir obtenu les droits de diffusion exclusifs de l'UFC aux États-Unis dans le cadre d'un accord de 7,7 milliards de dollars, et TKO Group TKO.N , qui possède l'UFC , enregistre un gain de 16% sur la semaine ** Tech .SPLRCT en baisse de 0,1%. Le fabricant de puces Applied Materials AMAT.O dégringole après avoir douté de ses prévisions de chiffre d'affaires trimestriel en raison de la faiblesse de la demande chinoise et des vents contraires liés aux droits de douane Nvidia NVDA.O et Advanced Micro AMD.O chutent après que les entreprises ont accepté de payer au gouvernement américain 15 % du chiffre d'affaires des ventes de leurs puces avancées à la Chine Mais Intel INTC.O grimpe après que son directeur général ait rencontré le président Trump , qui a fait l'éloge de Lip-Bu Tan quelques jours après avoir demandé sa démission, puis ajoute à ses gains sur le rapport de l'administration Trump envisage de prendre une participation dans la société. INTC enregistre une progression de 23% sur la semaine

Indice des semi-conducteurs .SOX en hausse de >1% ** Les industriels .SPLRCI perdent 0,3%. Deere DE.N recule après une baisse des bénéfices trimestriels , un avertissement sur des droits de douane plus importants ** Les biens de consommation de base .SPLRCS baissent de 0,8%. Les épiciers Walmart WMT.N et Kroger KR.N chutent après l'ajout par AMZN de la livraison le jour même de denrées périssables ** Pendant ce temps, l'investisseur individuel les bulls sont battus, les bears se vantent, et sur le front introduction en bourse, Crypto exchange Bullish BLSH.N bondit dans un solide début

