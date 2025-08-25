Semaine des actions américaines : Les colombes s'envolent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reprend le texte de vendredi sans le modifier. Graphique des mises à jour)

25 août - ** Le S&P 500 .SPX prolonge sa série de victoires à trois semaines, termine en hausse de 0,3% après le changement de cap dovish de la présidente de la Fed Powell sur les taux d'intérêt .N ** Le Dow .DJI gagne 1,5%, bien que le Nasdaq Composite

.IXIC recule de 0,6%; vendredi, le Dow marque son premier record de clôture depuis le 04 décembre 2024 ** L'indice S&P 500 a atteint de nouveaux sommets, mais évite un nid-de-poule à Jackson ** Le rendement du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR retombe dans la zone des 4,25 %; toujours dans les nuages ** Presque tous les secteurs sont en hausse: Les valeurs sensibles à l'économie s'envolent, tandis que les services de communication et la technologie ralentissent; en effet, Growth

.IGX semblait mûr pour une pause par rapport à Value

.IVX ; Growth subit sa pire semaine par rapport à Value depuis la fin mars ** L'énergie .SPNY fait un bond de 2,8 %. Le groupe augmente alors que la présidente de la Fed évoque une possible baisse des taux lors du symposium de Jackson Hole ** L'immobilier .SPLRCR grimpe de 2,4%. Les FPI comme Alexandria Real Estate ARE.N et Prologis PLD.N augmentent après que le discours de Powell ait fait allusion à des baisses de taux ** Les valeurs financières .SPSY augmentent de 2,1%. Les banques s'envolent alors que Powell signale une possible baisse des taux en septembre, mais ne s'engage pas à le faire

Pour la semaine, l'indice S&P 500 des banques .SPXBK a augmenté de 3%, l'indice KBW des banques régionales .KRX a fait un bond de >5% ** Les valeurs industrielles .SPLRCI gagnent 1,8%. La société de logiciels RH Dayforce DAY.N bondit de 31% sur la semaine grâce au rachat de 12 milliards de dollars par Thoma Bravo deal ** Consommation discrétionnaire .SPLRCD en hausse de 1,3%. Home Depot HD.N augmente après avoir maintenu ses prévisions de ventes et de bénéfices annuels, tout en signalant des hausses de prix "modestes" en raison des droits de douane Les constructeurs de maisons D.R. Horton DHI.N , Lennar LEN.N et Pultegroup PHM.N se redressent alors que les probabilités de baisse des taux augmentent après les commentaires de Powell ** Les biens de consommation de base .SPLRCS augmentent de 0,3%. Walmart WMT.N chute après avoir raté son premier bénéfice en trois ans, tout en augmentant ses prévisions annuelles Et Target TGT.N s'effondre après que la société ait nommé Fiddelke, un initié de longue date, comme nouveau directeur général, malgré une amélioration des résultats au deuxième trimestre ** Les services de communication .SPLRCL baissent de 0,9%. Alphabet GOOGL.O , société mère de Google, progresse vendredi après que Meta Platforms META.O ait signé un accord de 10 milliards de dollars pour l'informatique dématérialisée ** Tech .SPLRCT chute de 1,6%. Le titre Palantir PLTR.O , le plus performant du SPX, recule de 10% sur la semaine, la chute des valeurs technologiques montrant la vulnérabilité du secteur de l'intelligence artificielle, et les vendeurs à découvert engrangent des profits considérables sur la récente chute de PLTR Intel INTC.O grimpe mardi, le japonais SoftBank 9984.T investissant 2 milliards de dollars

L'indice des semi-conducteurs .SOX reste pratiquement stable ** Pendant ce temps, les investisseurs individuels baissiers diminuent, mais restent "anormalement élevés "

