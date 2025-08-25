 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 921,71
-0,60%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Semaine des actions américaines : Les colombes s'envolent
information fournie par Reuters 25/08/2025 à 12:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reprend le texte de vendredi sans le modifier. Graphique des mises à jour)

25 août - ** Le S&P 500 .SPX prolonge sa série de victoires à trois semaines, termine en hausse de 0,3% après le changement de cap dovish de la présidente de la Fed Powell sur les taux d'intérêt .N ** Le Dow .DJI gagne 1,5%, bien que le Nasdaq Composite

.IXIC recule de 0,6%; vendredi, le Dow marque son premier record de clôture depuis le 04 décembre 2024 ** L'indice S&P 500 a atteint de nouveaux sommets, mais évite un nid-de-poule à Jackson ** Le rendement du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR retombe dans la zone des 4,25 %; toujours dans les nuages ** Presque tous les secteurs sont en hausse: Les valeurs sensibles à l'économie s'envolent, tandis que les services de communication et la technologie ralentissent; en effet, Growth

.IGX semblait mûr pour une pause par rapport à Value

.IVX ; Growth subit sa pire semaine par rapport à Value depuis la fin mars ** L'énergie .SPNY fait un bond de 2,8 %. Le groupe augmente alors que la présidente de la Fed évoque une possible baisse des taux lors du symposium de Jackson Hole ** L'immobilier .SPLRCR grimpe de 2,4%. Les FPI comme Alexandria Real Estate ARE.N et Prologis PLD.N augmentent après que le discours de Powell ait fait allusion à des baisses de taux ** Les valeurs financières .SPSY augmentent de 2,1%. Les banques s'envolent alors que Powell signale une possible baisse des taux en septembre, mais ne s'engage pas à le faire

Pour la semaine, l'indice S&P 500 des banques .SPXBK a augmenté de 3%, l'indice KBW des banques régionales .KRX a fait un bond de >5% ** Les valeurs industrielles .SPLRCI gagnent 1,8%. La société de logiciels RH Dayforce DAY.N bondit de 31% sur la semaine grâce au rachat de 12 milliards de dollars par Thoma Bravo deal ** Consommation discrétionnaire .SPLRCD en hausse de 1,3%. Home Depot HD.N augmente après avoir maintenu ses prévisions de ventes et de bénéfices annuels, tout en signalant des hausses de prix "modestes" en raison des droits de douane Les constructeurs de maisons D.R. Horton DHI.N , Lennar LEN.N et Pultegroup PHM.N se redressent alors que les probabilités de baisse des taux augmentent après les commentaires de Powell ** Les biens de consommation de base .SPLRCS augmentent de 0,3%. Walmart WMT.N chute après avoir raté son premier bénéfice en trois ans, tout en augmentant ses prévisions annuelles Et Target TGT.N s'effondre après que la société ait nommé Fiddelke, un initié de longue date, comme nouveau directeur général, malgré une amélioration des résultats au deuxième trimestre ** Les services de communication .SPLRCL baissent de 0,9%. Alphabet GOOGL.O , société mère de Google, progresse vendredi après que Meta Platforms META.O ait signé un accord de 10 milliards de dollars pour l'informatique dématérialisée ** Tech .SPLRCT chute de 1,6%. Le titre Palantir PLTR.O , le plus performant du SPX, recule de 10% sur la semaine, la chute des valeurs technologiques montrant la vulnérabilité du secteur de l'intelligence artificielle, et les vendeurs à découvert engrangent des profits considérables sur la récente chute de PLTR Intel INTC.O grimpe mardi, le japonais SoftBank 9984.T investissant 2 milliards de dollars

L'indice des semi-conducteurs .SOX reste pratiquement stable ** Pendant ce temps, les investisseurs individuels baissiers diminuent, mais restent "anormalement élevés "

** La performance du SPX depuis le début de l'année:

Valeurs associées

ALEXANDRIA REIT
80,960 USD NYSE +4,57%
ALPHABET-A
206,0900 USD NASDAQ +3,17%
D R HORTON
170,640 USD NYSE +5,42%
DAYFORCE
69,170 USD NYSE +0,25%
DJ TRANSPORT
16 102,01 Pts Index Ex +3,29%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
45 631,74 Pts Index Ex +1,89%
HOME DEPOT
412,950 USD NYSE +3,83%
INTEL
24,8000 USD NASDAQ +5,53%
LENNAR RG-A
135,760 USD NYSE +5,13%
META PLATFORMS (EX FACEBOOK)
754,7900 USD NASDAQ +2,12%
NASDAQ Composite
21 496,53 Pts Index Ex +1,88%
PALANTIR TECHNOLOGIES
158,7400 USD NASDAQ +1,64%
PROLOGIS REIT
112,240 USD NYSE +3,56%
PULTEGROUP
132,310 USD NYSE +5,55%
S&P 500 INDEX
6 466,91 Pts CBOE +1,52%
SOFTBANK
1,380 EUR Tradegate -4,37%
SOFTBANK GROUP
89,200 EUR Tradegate +1,09%
TARGET
99,230 USD NYSE +2,25%
USA BENCHMARK 10A
4,226 Rates -1,72%
WALMART
96,840 USD NYSE -1,13%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 25/08/2025 à 12:00:29.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

