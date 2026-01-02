Semaine à venir à Wall St-Les données sur l'emploi pourraient secouer les marchés boursiers après le calme des vacances, alors que l'année 2026 commence

Le S&P 500 chute en fin d'année mais termine l'année 2025 avec un gain de 16%

Les données sur l'emploi sont à la une des rapports économiques des prochains jours

La saison des bénéfices du quatrième trimestre et les données sur l'inflation se profilent également dans un mois de janvier chargé

par Lewis Krauskopf

La première semaine complète de transactions de la nouvelle année pourrait secouer le marché boursier américain de son sommeil hivernal, car les données mensuelles sur l'emploi annoncent un début d'année 2026 chargé pour les investisseurs.

Les actions ont reculé lors de la dernière séance de 2025, l'indice de référence S&P 500 .SPX accusant une perte mensuelle pour le mois de décembre. L'indice a néanmoins progressé de plus de 16 % en 2025, soit sa troisième année consécutive de hausse à deux chiffres, tandis que l'indice Cboe Volatility .VIX s'est maintenu juste au-dessus de son niveau le plus bas de l'année.

Les volumes de transactions ont été faibles à la fin de l'année 2025, mais la nouvelle année pourrait commencer de manière mouvementée. Outre les données économiques, les investisseurs attendent une décision de la Cour suprême des États-Unis sur les tarifs douaniers du président Donald Trump, ainsi que son choix d'un nouveau président de la Réserve fédérale, et la saison des résultats des entreprises américaines arrive à grands pas.

Lors de la première séance de l'année 2026, vendredi, l'indice S&P 500 a enregistré un léger gain grâce à la hausse des actions du secteur des semi-conducteurs.

Si le S&P 500 est proche de ses records, il se situe également au même niveau qu'à la fin du mois d'octobre. Matthew Maley, stratégiste en chef chez Miller Tabak, a déclaré: "Le marché est à la recherche d'une direction, mais il n'est pas encore prêt."

"Le marché est à la recherche d'une direction", a déclaré Maley. "Nous sortons de ces fourchettes et cela va donner aux gens beaucoup de confiance ou beaucoup d'inquiétude, selon le sens dans lequel cela se passe."

LES DONNÉES SUR L'EMPLOI POURRAIENT ENVOYER DES SIGNAUX SUR LES TAUX

Les données sur l'emploi attendues le 9 janvier pourraient donner un coup de fouet dans un sens ou dans l'autre. Les inquiétudes concernant la faiblesse du marché du travail ont incité la Fed à abaisser les taux d'intérêt lors de chacune de ses trois dernières réunions de 2025, alors que la banque centrale américaine jongle avec ses objectifs de plein emploi et de maîtrise de l'inflation. La baisse des taux a soutenu les actions, mais l'ampleur des nouvelles réductions en 2026 n'est pas claire. Lors de la dernière réunion de décembre, les responsables de la Fed étaient divisés sur la voie à suivre en matière de politique monétaire. L'inflation reste supérieure à l'objectif annuel de 2 % fixé par la Fed.

Avec un taux de référence à 3,5 %-3,75 %, les contrats à terme sur les Fed funds suggèrent peu de chances d'une réduction lors de la prochaine réunion fin janvier, mais près de 50 % de chances d'une réduction d'un quart de point en mars.

"Le fait qu'il y ait eu un ralentissement sur le marché du travail a vraiment donné à la Fed une bonne raison de changer ses perspectives de réduction des taux", a déclaré Eric Kuby, directeur des investissements chez North Star Investment Management à Chicago.

Dans le même temps, les investisseurs se méfient également du fait qu'un rapport trop faible pourrait signaler des problèmes économiques plus graves que ce que les marchés anticipent actuellement.

Selon un sondage Reuters, l'emploi pour le mois de décembre devrait avoir augmenté de 55 000 postes. Le nombre d'emplois a augmenté de 64 000 en novembre, mais le taux de chômage était de 4,6 %, son plus haut niveau depuis plus de quatre ans.

"Si l'emploi commence à baisser de manière significative, cela indiquera que la récession est beaucoup plus proche qu'on ne le pense", a déclaré Maley.

L'INFLATION ET LES BÉNÉFICES DU QUATRIÈME TRIMESTRE SONT ÉGALEMENT EN VUE

Les autres données de la semaine prochaine comprennent l'activité des secteurs de la fabrication et des services, ainsi que les offres d'emploi et d'autres données relatives au marché du travail. Les publications économiques reviennent à des calendriers plus normaux après les 43 jours de fermeture du gouvernement qui ont retardé ou annulé de nombreux rapports clés.

Un rapport très suivi sur les tendances de l'inflation, l'indice mensuel des prix à la consommation aux États-Unis, doit être publié le 13 janvier.

"Tout ce qui a trait à l'activité économique sous-jacente et à l'inflation va vraiment attirer l'attention du marché", a déclaré Scott Wren, stratège principal du marché mondial au Wells Fargo Investment Institute, ajoutant qu'une toile de fond de croissance économique modeste et d'inflation modérée est "un bon environnement pour les actions et les actifs à risque en général."

Les investisseurs se préparent à la saison des bénéfices du quatrième trimestre, avec les résultats de JPMorgan JPM.N le 13 janvier, ainsi que d'autres rapports de grandes banques cette semaine.

Les actions se négociant à des valorisations historiquement élevées, les investisseurs misent sur une forte croissance des bénéfices. Selon les données du LSEG IBES, les bénéfices des entreprises du S&P 500 devraient augmenter de 13 % en 2025 et de 15,5 % en 2026.

"Pour justifier un investissement dans le S&P 500 aux niveaux actuels, il faut croire en une combinaison de bonne/très bonne croissance des bénéfices et de confiance continue des investisseurs dans les conditions économiques et la politique macroéconomique", a déclaré Nicholas Colas, cofondateur de DataTrek Research, dans une note de recherche.