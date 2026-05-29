Selon une source, Yum Brands serait en pourparlers exclusifs en vue de céder Pizza Hut à LongRange Capital

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Modification des sources dans le titre et les paragraphes 1 et 2; ajout d'informations contextuelles tout au long du texte) par Abigail Summerville

Yum Brands YUM.N est en pourparlers exclusifs pour vendre sa chaîne Pizza Hut à LongRange Capital, a déclaré vendredi une source proche du dossier.

Les deux parties avancent dans leurs discussions concernant un accord potentiel qui pourrait aboutir dans quelques semaines, a déclaré la source, ajoutant qu'il n'y avait aucune garantie qu'un accord soit conclu.

Yum Brands et LongRange n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

L'action de Yum Brands, qui détient également KFC, a progressé d'environ 4 % en séance prolongée à la suite de cette annonce. C'est Bloomberg News qui a été le premier à rapporter cette information plus tôt dans la journée.

Cette nouvelle intervient à un moment où le secteur de la restauration rapide est confronté à une faiblesse persistante de la demande, l'utilisation croissante des médicaments amaigrissants à base de GLP-1 incitant les consommateurs à opter pour des aliments plus sains.

La hausse de l'inflation et la chute de la confiance des consommateurs à un niveau historiquement bas en mai ont aggravé la situation, incitant les clients à réfléchir à deux fois avant de manger au restaurant. Les géants américains de la pizza sont également confrontés à une concurrence acharnée et à la hausse des coûts des matières premières.