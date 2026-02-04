Selon une source, Texas Instruments est en pourparlers avancés pour racheter Silicon Laboratories pour environ 7 milliards de dollars

(Mise à jour des sources) par Milana Vinn

Texas Instruments TXN.O est en pourparlers avancés pour racheter le concepteur de puces Silicon Laboratories SLAB.O pour environ 7 milliards de dollars, a déclaré mardi à Reuters une source au fait du dossier.

Un accord pourrait être annoncé dans les prochains jours, a déclaré la source.

Les actions de Silicon Laboratories, dont la valeur de marché est d'environ 4,71 milliards de dollars, ont bondi d'environ 34 % dans les échanges prolongés après que le Financial Times a rapporté la nouvelle pour la première fois. Les actions de Texas Instruments ont baissé de 2,4 %.

Texas Instruments et Silicon Laboratories n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

L'accord potentiel intervient alors que les fabricants de puces bénéficient d'une augmentation de la demande de la part des entreprises technologiques qui augmentent leur infrastructure informatique afin d'alimenter leurs ambitions en matière d'intelligence artificielle.

Les termes de l'accord n'ont pas été précisés immédiatement et les négociations pourraient encore échouer, a ajouté la source.