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Selon une source, OpenAI viserait une introduction en bourse rapide, alors que le marché attend le dépôt de dossier de SpaceX
information fournie par Reuters 20/05/2026 à 19:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Modifications apportées à la source, ajout d'informations contextuelles tout au long du texte) par Echo Wang

OpenAI s'apprête à déposer en toute confidentialité une demande d'introduction en bourse aux États-Unis dans les semaines à venir, a déclaré mercredi à Reuters une source proche du dossier.

Le projet du créateur de ChatGPT, dont la dernière valorisations'élevait à 852 milliards de dollars , intervient deux jours après que l'entreprise a repoussé une action en justice existentielle intentée par Elon Musk et menace de faire de l'ombre au dépôt de dossier d'introduction en bourse de SpaceX, la société d'Elon Musk, prévuplus tard dans la journée.

OpenAI vise une introduction en bourse dès septembre et travaille avec Goldman Sachs et Morgan Stanley sur un projet de prospectus d'introduction en bourse qu'elle prévoit de déposer prochainement auprès des autorités de régulation , a indiqué la source.

La société spécialisée dans l'IA n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters. C'est le Wall Street Journal quia été le premierà faire état des projets de la société.

OpenAI avait levé 122 milliards de dollars plus tôt cette année, ce qui constituait probablement le plus important tour de table jamais réalisé dans la Silicon Valley.

Mais ces derniers mois, elle a révisé à deux reprises sa feuille de route produit face à la concurrence de ses concurrents, d'abord Google puis Anthropic, certains observateurs du secteur s'attendant à ce que la croissance du chiffre d'affaires d'Anthropic dépasse celle d'OpenAI dans les mois à venir.

OpenAI envisageait de déposer une demande auprès des autorités de régulation des marchés financiers dès le second semestre 2026, Reuters avait rapporté en exclusivité l'année dernière.

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