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Selon une source, Groq serait en train de lever jusqu'à 650 millions de dollars auprès d'investisseurs existants
information fournie par Reuters 28/05/2026 à 20:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour tout au long du texte)

Groq lève jusqu’à 650 millions de dollars auprès d’investisseurs existants, a déclaré jeudi à Reuters une source proche du dossier, après que la start-up spécialisée dans les puces d’IA a signé en décembre un accord de licence de 17 milliards de dollars avec Nvidia NVDA.O .

Groq s'est détournée du matériel pour se concentrer sur l'inférence IA, domaine dans lequel elle se spécialise en permettant à des modèles d'IA entraînés de répondre aux demandes des utilisateurs.

* Les investisseurs de la start-up ont déjà reçu des versements, et une dernière distribution en espèces est attendue prochainement dans le cadre de l'accord avec Nvidia,selon la source.

* Les investisseurs sont désormais invités à participer à Groq 2.0, les bailleurs de fonds existants, Disruptive et Infinitum, s'engageant à garantir la levée de fonds de 650 millions de dollars si celle-ci n'est pas entièrement souscrite, a indiqué la source.

* Les actionnaires existants recevront les distributions de trésorerie restantes et auront ensuite la possibilité d'investir dans une nouvelle société, selon la source.

* Axios a été le premier à rapporter cette information plus tôt dans la journée.

* Nvidia prépare une version de ses puces d'IA Groq pouvant être vendue sur le marché chinois , ont déclaré en mars à Reuters deux sources proches du dossier.

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