Selon une source, CVC Capital et GTCR proposent de racheter le fabricant d'appareils médicaux Teleflex

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(Refonte pour ajouter des détails dans les paragraphes 1-2, 5-7, un mouvement du cours de l'action dans le paragraphe 6, et un contexte dans le paragraphe 9) par Milana Vinn et Amy-Jo Crowley

Les sociétés de capital-investissement CVC Capital Partners CVC.AS et GTCR ont soumis une offre conjointe pour racheter le fournisseur d'équipements médicaux Teleflex TFX.N , a déclaré mardi une source au fait du dossier.

L'offre est en cours d'évaluation par Teleflex, a déclaré la source, tout en précisant qu'aucun accord n'est certain et que la société pourrait finalement rejeter l'approche ou susciter l'intérêt d'autres sociétés.

Teleflex fabrique des dispositifs médicaux tels que des tubes respiratoires, des cathéters et des produits d'accès vasculaire utilisés dans les unités de soins intensifs des hôpitaux. La société a rationalisé ses activités et a vendu trois unités pour 2,03 milliards de dollars en décembre.

CVC, Teleflex et GTCR n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Bloomberg News a rapporté plus tôt dans la journée de mardi que les sociétés étudiaient la possibilité d'un rachat de Teleflex.

Les actions Teleflex étaient en hausse de 13,4 % dans les transactions après la clôture. L'action a terminé la journée de mardi en baisse de 5,5 %, à 124,75 dollars, ce qui donne à la société une valeur de marché d'environ 5,5 milliards de dollars.

L'offre, si elle aboutit, permettrait de privatiser l'entreprise qui a fait l'objet d'une refonte stratégique importante.

L'entreprise a subi la pression d'Irenic Capital Management, qui a critiqué son conseil d'administration en mars pour son refus de s'engager avec des prétendants potentiels à une vente.

CVC, qui est cotée à Amsterdam, est un gestionnaire mondial de marchés privés qui gère 205 milliards d'euros (240,6 milliards de dollars). GTCR, une société de rachat basée à Chicago, a fait ses preuves dans le domaine des services de santé et des investissements dans les technologies médicales.

(1 dollar = 0,8520 euro)