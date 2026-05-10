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Selon une source, Alibaba s'apprêterait à intégrer l'IA Qwen à Taobao et à lancer le “shopping agentique”
information fournie par Reuters 10/05/2026 à 03:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Alibaba 9988.HK s'apprête à dévoiler l'intégration de sa plateforme d'IA Qwen et de sa place de marché en ligne Taobao, une initiative visant à favoriser les achats par le biais de conversations plutôt que par des recherches par mots-clés, selon une source proche du dossier.

Cette initiative permettra aux consommateurs de parcourir, comparer et acheter des articles via l'application Qwen en discutant avec l'agent d'intelligence artificielle, plutôt que de naviguer manuellement dans les listes de produits.

L'application Qwen aura accès à l'ensemble du catalogue de Taobao et Tmall, qui compte plus de 4 milliards de produits, et s'appuiera sur une “bibliothèque de compétences” capable de gérer la logistique et les services après-vente. Elle proposera également des recommandations d'achat basées sur l'historique des commandes et les préférences d'achat des utilisateurs.

Au sein de Taobao, Alibaba lancera un assistant d'achat IA alimenté par Qwen, qui comprendra des outils d'essayage virtuel et de suivi des prix sur 30 jours.

L'offensive d'Alibaba dans le domaine du shopping basé sur l'IA met en évidence un fossé entre les plateformes de commerce électronique chinoises et occidentales; le modèle chinois permet d'intégrer directement l'IA dans les transactions en temps réel. Aux États-Unis, les plateformes sont plus fragmentées: Amazon

AMZN.O a utilisé l'IA pour améliorer l'expérience d'achat sur sa place de marché, mais reste prudent quant à une autonomie totale. La plateforme canadienne Shopify SHOP.TO autorise l'utilisation d'agents IA externes plutôt que de gérer une plateforme IA intégrée pour les consommateurs.

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