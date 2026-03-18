Selon une lettre, Altai Capital fait pression sur OraSure pour qu'il vende et lui accorde des sièges au conseil d'administration

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* Altai affirme qu'OraSure vaut plus cher vendu qu'exploité en tant que société autonome

* Altai fait pression pour obtenir des sièges au conseil d'administration après avoir nommé deux administrateurs en janvier

* Altai déclare que le conseil d'administration n'a pas réussi à prévenir les faux pas et demande de nouveaux administrateurs

(Ajoute les commentaires de la société au paragraphe 9, le cours de l'action au paragraphe 11) par Svea Herbst-Bayliss

L'investisseur activiste Altai Capital Management a demandé à OraSure Technologies OSUR.O d'envisager une vente, affirmant que le fabricant d'appareils médicaux pourrait atteindre le double du prix actuel de son action.

Le fonds spéculatif a également déclaré qu'il souhaitait des sièges au conseil d'administration pour superviser un processus d'examen stratégique et qu'il prévoyait de poursuivre sa bataille de procurations si aucun accord n'était conclu, selon un communiqué qui confirme une information antérieure de Reuters.

"OraSure vaut beaucoup plus dans une vente que comme société autonome", a écrit Rishi Bajaj, président et directeur des investissements d'Altai, au conseil d'administration d'OraSure mardi.

"Après déduction des coûts de transaction, nous estimons qu'OraSure vaut entre 4,54 et 6,60 dollars par action si elle est vendue, soit une prime de 42 % à 109 % par rapport au prix actuel", a écrit M. Bajaj.

OraSure a vu le prix de son action chuter de 73 % au cours des cinq dernières années en raison de la baisse de la demande de tests antigéniques rapides COVID-19.

Altai, qui détient environ 5 % d'OraSure, fait monter la pression après des mois de discussions avec la direction et le conseil d'administration qui ont échoué, a écrit M. Bajaj, demandant à nouveau que la société l'invite, ainsi qu'un autre dirigeant, à rejoindre le conseil d'administration composé de six personnes.

Le chiffre d'affaires d'OraSure au quatrième trimestre a chuté de 29 % par rapport à l'année précédente, a déclaré la société en février, ajoutant qu'elle prévoyait d'obtenir l'autorisation réglementaire américaine pour de nouveaux produits de diagnostic en 2026.

Les actionnaires ont fait grimper les actions d'OraSure d'environ 18 % depuis qu'Altai a officiellement nommé Bajaj et John Bertrand, un cadre de l'industrie, au conseil d'administration à la mi-janvier.

OraSure a déclaré dans un communiqué mardi que la société continuait à "exécuter avec succès une stratégie ciblée visant à améliorer la performance opérationnelle, à renforcer les marges et à positionner l'entreprise pour l'accélération des revenus et la valeur à long terme". Elle a ajouté que l'ensemble de son conseil d'administration avait été renouvelé au cours des six dernières années et qu'elle avait fait "plusieurs offres de règlement".

Au début de l'année, Ron Zwanziger, éminent entrepreneur du secteur de la santé, a reconfirmé à la société qu'il souhaitait acheter OraSure, selon des sources au fait de l'affaire mais non autorisées à en parler publiquement. En juin, M. Zwanziger a proposé d'acheter la société basée à Bethlehem, en Pennsylvanie, pour un montant de 3,50 à 4 dollars par action, mais il a essuyé une fin de non-recevoir , a rapporté Reuters.

L'action OraSure a chuté de près de 5 % mardi pour clôturer à 2,98 dollars.

Zwanziger et Altai ne travaillent pas ensemble, ont déclaré les deux parties.

Dans sa lettre, M. Bajaj déclare que de nouveaux administrateurs sont nécessaires parce que la société a enregistré des performances nettement inférieures à la moyenne. Il a également reproché au conseil d'administration de ne pas avoir tenu la direction responsable de la chute du cours de l'action, notant que la majeure partie de la rémunération de la directrice générale Carrie Eglinton Manner n'est pas liée à la performance du cours de l'action de l'entreprise.

Il a également critiqué l'acquisition par la société de Sherlock Biosciences en 2024 afin d'élargir son portefeuille d'innovations en matière de diagnostic moléculaire, ainsi que son investissement dans Sapphiros pour les droits de distribution exclusifs des produits de nouvelle génération de la société.

OraSure a déclaré en 2024 que Sherlock contribuerait à élargir son portefeuille de diagnostics rapides pour les infections sexuellement transmissibles et que les tests pour Chlamydia trachomatis et Neisseria gonorrhea représentaient un marché de plus de 1,5 milliard de dollars. À l'époque, l'entreprise avait déclaré que les tests devaient encore être approuvés par les autorités réglementaires.

Étant donné qu'OraSure fonctionne à environ 30 % de sa capacité de production, selon les déclarations de Kenneth McGrath, directeur financier d'OraSure, lors d'une récente conférence téléphonique sur les résultats, M. Bajaj a déclaré qu'il aurait été plus logique d'acheter une entreprise établie capable d'absorber la capacité plutôt que des "entreprises en phase de démarrage sans volumes de production à court terme", comme Sherlock.

"Il est impératif que l'entreprise réduise sa consommation de trésorerie et se protège contre d'autres utilisations abusives de ses liquidités, y compris des investissements et des acquisitions supplémentaires destructeurs de valeur", indique la lettre.

Les sociétés de diagnostic au point de service offrent des résultats précis en temps réel pour mesurer le taux de cholestérol, détecter la grippe et la grossesse, par exemple. Mais le secteur reste très fragmenté, des entreprises comme Abbott Laboratories ABT.N , Danaher DHR.N , Siemens

SIEGn.DE , Roche ROG.S et Thermo Fisher Scientific TMO.N s'accaparant la plus grande part du marché.