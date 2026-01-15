Selon une association, les ventes et la production de voitures au Brésil devraient augmenter en 2026

(Les prévisions pour 2026 ont été ajoutées)

Les ventes d'automobiles au Brésil devraient augmenter de 2,7 % cette année par rapport à 2025, a déclaré jeudi l'association des constructeurs automobiles Anfavea, tandis que la production devrait augmenter de 3,7 %.

* Les ventes d'automobiles en 2026 sont estimées à 2,76 millions de véhicules, contre 2,69 millions l'année dernière.

* La production est estimée à 2,74 millions de véhicules, contre 2,64 millions en 2025.

* Anfavea prévoit également que le Brésil exportera 536 000 véhicules cette année, soit une hausse de 1,3 %.

* Le groupe a déclaré plus tôt jeudi que les ventes d'automobiles au Brésil ont augmenté de 17,1 % en décembre par rapport au mois précédent pour atteindre 279 416 véhicules, tandis que la production a diminué de 15,8 % pour atteindre 184 474 véhicules.