Selon une association, les ventes et la production de voitures au Brésil devraient augmenter en 2026
information fournie par Reuters 15/01/2026 à 15:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Les prévisions pour 2026 ont été ajoutées)

Les ventes d'automobiles au Brésil devraient augmenter de 2,7 % cette année par rapport à 2025, a déclaré jeudi l'association des constructeurs automobiles Anfavea, tandis que la production devrait augmenter de 3,7 %.

* Les ventes d'automobiles en 2026 sont estimées à 2,76 millions de véhicules, contre 2,69 millions l'année dernière.

* La production est estimée à 2,74 millions de véhicules, contre 2,64 millions en 2025.

* Anfavea prévoit également que le Brésil exportera 536 000 véhicules cette année, soit une hausse de 1,3 %.

* Le groupe a déclaré plus tôt jeudi que les ventes d'automobiles au Brésil ont augmenté de 17,1 % en décembre par rapport au mois précédent pour atteindre 279 416 véhicules, tandis que la production a diminué de 15,8 % pour atteindre 184 474 véhicules.

