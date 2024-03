Selon un rapport, les semi-conducteurs sont un point positif dans le paysage néerlandais des start-ups

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) par Toby Sterling

Les startups néerlandaises du secteur des semi-conducteurs attirent de plus en plus de fonds, a déclaré l'organisation mise en place par le ministère des Affaires économiques pour renforcer l'entrepreneuriat technologique aux Pays-Bas dans son bilan annuel mercredi.

Le financement en capital-risque des startups néerlandaises du secteur des puces a augmenté pour la cinquième année consécutive en 2023, atteignant 216 millions d'euros (234 millions de dollars), selon le rapport de Techleap, aidé par la reconnaissance croissante du fabricant d'équipements de puces ASML ASML.AS en tant que plus grande entreprise technologique d'Europe.

Les Pays-Bas abritent également le fabricant de puces NXP

NXPI.O et les sociétés d'équipement ASM International

ASMI.AS et BE Semiconductor BESI.AS .

Le rapport cite deux entreprises qui ont reçu un financement important dans le secteur de la photonique - les puces photoniques utilisent la lumière plutôt que les électrons pour fabriquer des transistors - Smart Photonics et Effect Photonics.

Le rapport, qui jette un regard critique sur la position relative des start-ups néerlandaises, note que les entreprises néerlandaises continuent d'avoir des difficultés à "passer à l'échelle" ou à se développer au-delà de leur stade de financement initial.

Lorsqu'elles se développent, il leur faut plus de temps pour négocier un financement supplémentaire que leurs homologues britanniques, allemands et français, et beaucoup plus de temps qu'aux États-Unis. Les entreprises néerlandaises sont également plus susceptibles d'être rachetées avant d'atteindre une valorisation de 1 milliard d'euros (1,1 milliard de dollars), comme ce fut le cas pour Booking.com BKNG.O en 2005, qui vaut aujourd'hui plus de 100 milliards d'euros.

La société néerlandaise de paiement Adyen ADYEN.AS et la société de restauration Just Eat Takeaway TKWY.AS sont des exceptions notables.

Le rapport recommande aux Pays-Bas d'imiter la Suède en attirant plus d'argent des fonds de pension dans le financement des transactions, de copier la France et la Grande-Bretagne en offrant plus d'allègements fiscaux au capital-risque, et note que l'Allemagne accorde désormais plus d'actionnariat aux employés.

Le rapport indique que les Pays-Bas s'améliorent dans la capitalisation de la recherche universitaire et dans le financement des entreprises de "deep tech", celles qui sont basées sur l'ingénierie ou les avantages scientifiques, mais qu'ils pourraient faire mieux.

Parmi les quelques startups néerlandaises spécialisées dans l'intelligence artificielle, Weaviate, une plateforme de création d'applications logicielles d'IA, a levé 50 millions de dollars.

(1 dollar = 0,9219 euro)