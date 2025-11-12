Selon un rapport, les crypto-actifs porteurs de rendement sont prêts à croître après la clarification de la réglementation

Les actifs porteurs de rendement sur le marché des crypto-monnaies devraient croître rapidement à mesure que l'adoption institutionnelle s'accélère après l'adoption de la loi GENIUS, a déclaré la société de blockchain RedStone dans un rapport publié mercredi.

CONTEXTE

Les États-Unis ont adopté la loi GENIUS, une loi sur les stablecoins qui crée un cadre réglementaire pour les crypto-monnaies indexées sur le dollar, ce qui a provoqué une montée en flèche des stablecoins porteurs d'intérêts.

Cependant, les investisseurs institutionnels sont restés prudents, bien que la tokenisation rende les transactions moins chères et plus rapides, en grande partie à cause de l'absence de mesures claires des risques.

POURQUOI C'EST IMPORTANT

Contrairement à la finance traditionnelle, où le capital rapporte régulièrement des intérêts, la plupart des crypto-actifs n'offrent aucun rendement au-delà de leur hausse de prix. Les crypto-actifs générateurs de rendement pourraient débloquer des fonds importants et encourager les grandes entreprises financières à entrer dans l'espace à mesure que les réglementations s'améliorent.

PAR LES CHIFFRES

La taille du marché des stablecoins porteurs d'intérêts a bondi de 300 % au cours de l'année écoulée, alors que de nouveaux projets émergent pour concurrencer Tether et Circle, selon le rapport.

"Les actifs générateurs de rendement ne représentent que 8 à 11 % des crypto-monnaies, contre 55 à 65 % de la finance traditionnelle, ce qui souligne à quel point l'infrastructure de rendement des crypto-monnaies reste sous-développée, selon le rapport.

Alors que la capitalisation totale du marché des crypto-monnaies s'élevait à environ 3,55 billions de dollars, seuls 300 à 400 milliards de dollars de ces actifs ont généré un rendement, ajoute le rapport.

Cette lacune constitue la "plus grande opportunité" de la crypto-monnaie, selon le rapport.