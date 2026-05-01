Selon un rapport, GameStop préparerait une offre sur eBay ; le cours de l'action grimpe

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er mai - ** L'action du distributeur de jeux vidéo GameStop

GME.N a progressé de 7 %, tandis que celle de la place de marché en ligne eBay EBAY.O a gagné 10 % en séance prolongée

** GameStop s'apprête à faire une offre sur eBay, rapporte le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier

** GME aurait discrètement constitué une participation dans eBay en vue d'une éventuelle offre, selon le journal

** GME pourrait soumettre une offre sur EBAY dès la fin du mois, selon le WSJ

** Si eBay ne se montre pas réceptif, le directeur général de GME, Ryan Cohen, pourrait décider de présenter l'offre directement aux actionnaires d'eBay, selon l'article.

** Depuis le début de l'année, GME a progressé de 32 % et EBAY de 19 %