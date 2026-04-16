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Selon un rapport du WTTC, la part de marché du tourisme américain diminuera en 2025
information fournie par Reuters 16/04/2026 à 18:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les États-Unis resteront le plus grand marché touristique du monde en 2025 mais perdent des parts de marché, a déclaré jeudi le Conseil mondial du voyage et du tourisme (WTTC).

* Le PIB des voyages et du tourisme aux États-Unis n'a augmenté que de 0,9 % en 2025, contre 4,1 % au niveau mondial.

* Les visiteurs internationaux aux États-Unis ont diminué de 5,5 % par rapport à 2024, tandis que les dépenses des visiteurs ont diminué de 4,6 % pour atteindre 176 milliards de dollars.

* La concurrence des marchés à croissance rapide de l'Asie-Pacifique, tels que la Chine, s'intensifie, selon le WTTC.

* Le PIB des voyages et du tourisme en Chine, deuxième marché touristique mondial, a augmenté de 9,9 % par rapport à l'année dernière.

* Les États-Unis ont conservé leur leadership avec une part de marché de 22,67 % du PIB mondial des voyages en 2025, tandis que la Chine détenait une part d'environ 15,09 %.

* Pour éviter de perdre leur position de leader, les États-Unis doivent changer leur perception et se positionner comme une destination accueillante et augmenter les dépenses des visiteurs internationaux, a déclaré Gloria Guevara, présidente-directrice générale du WTTC.

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