Selon un dirigeant de Pratt & Whitney, le déséquilibre de l'offre de moteurs devrait se résorber d'ici à la fin de la décennie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La forte demande de l'industrie pour les moteurs d'avion, qui dépasse l'offre, devrait commencer à se stabiliser à la fin de la décennie, a déclaré jeudi le président des moteurs commerciaux de Pratt & Whitney.

Rick Deurloo a déclaré lors d'une réunion du Wings Club à New York que le fabricant de moteurs RTX RTX.N augmentait sa production et sa capacité de réparation après-vente en 2026, alors que les prix et la demande de moteurs montent en flèche. M. Deurloo a déclaré que la chaîne d'approvisionnement s'améliorait mais restait un défi.