Selon un analyste de Wells Fargo, l'accord Santander-Webster Financial pourrait être bloqué par la décision de Trump de suspendre le commerce avec l'Espagne

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'acquisition de Webster Financial par Santander pourrait être bloquée par la décision du président Trump de suspendre le commerce avec l'Espagne, a déclaré Mike Mayo, analyste de la banque Wells Fargo, dans une note adressée aux clients mardi.

M. Mayo a rétrogradé l'action Webster en citant les obstacles potentiels à l'approbation de l'opération.