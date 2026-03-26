Selon The Information, Microsoft gèle les embauches dans ses principaux groupes de vente et d'informatique dématérialisée

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(Ajout de détails et d'éléments de contexte)

Ces dernières semaines, les dirigeants de Microsoft ont demandé aux responsables des principales divisions, y compris l'unité Cloud et les groupes de vente nord-américains, de suspendre les nouvelles embauches, a rapporté The Information jeudi, citant trois employés ayant une connaissance directe de la décision.

Les dirigeants ont demandé aux cadres de cesser d'embaucher tout nouveau candidat qui n'avait pas déjà une offre d'emploi, en invoquant la nécessité de réduire les coûts et d'augmenter les marges, selon le rapport.

Toutefois, le gel n'est pas généralisé à l'ensemble de l'entreprise et d'autres divisions, y compris le groupe qui construit l'outil d'intelligence artificielle Copilot de Microsoft, continuent d'embaucher, selon le rapport.

Microsoft n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Le gel des embauches intervient alors que Microsoft approche de la fin de son exercice fiscal en juin. L'entreprise, comme d'autres géants de la technologie, cherche à maîtriser ses coûts pour compenser les investissements considérables dans l'infrastructure de l'IA.

Reuters a rapporté au début du mois que Meta META.O prévoyait des licenciements massifs qui pourraient affecter 20 % ou plus de l'entreprise. Une source a déclaré à Reuters cette semaine que la société mère de Facebook licenciait quelques centaines de personnes au sein de plusieurs équipes.

Amazon AMZN.O a également supprimé environ 30 000 employés d'entreprise au cours des six derniers mois, en commençant par une série de quelque 14 000 employés en col blanc en octobre, en liant les licenciements aux gains d'efficacité de l'IA ainsi qu'à l'inversion de la surcharge d'embauche de l'ère pandémique.

Microsoft, qui comptait environ 228 000 employés dans le monde en juin 2025, est de plus en plus sous pression pour montrer les résultats de ses paris sur l'IA. La société a fait état d'un ralentissement de la croissance de l'informatique dématérialisée au cours du trimestre octobre-décembre, tout en annonçant des dépenses d'investissement record en matière d'IA, ce qui a effrayé les investisseurs.

Le fabricant de Windows a annoncé de vastes licenciements en juillet, supprimant environ 4 % de ses effectifs .