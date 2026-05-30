Selon The Information, Meta prévoit des « Wearables for Work » et un pendentif doté d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Meta Platforms META.O prévoit de commencer à tester un pendentif doté d'IA au cours de l'année prochaine, dans le cadre d'une feuille de route ambitieuse pour les appareils portables visant à inverser les pertes colossales enregistrées par sa division matériel, a rapporté vendredi le site The Information.

Le propriétaire de Facebook et d'Instagram prévoit d'élargir considérablement sa gamme de lunettes dotées d'IA et d'ajouter un service destiné aux entreprises appelé “Wearables for Work”, indique l'article, citant une note interne.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.