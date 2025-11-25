Selon The Information, Meta est en pourparlers pour dépenser des milliards dans les puces de Google

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société mère de Facebook, Meta

META.O , est en pourparlers avec Google, la filiale d'Alphabet

GOOGL.O , pour dépenser des milliards en utilisant les puces d'IA de Google dans ses centres de données à partir de 2027 et pour louer des puces de Google Cloud d'ici l'année prochaine, a rapporté The Information lundi.

Google a présenté les unités de traitement tensoriel, ou TPU, comme une alternative moins chère aux puces Nvidia

NVDA.O , utile pour les entreprises qui recherchent des normes de sécurité plus élevées, a déclaré le rapport, ajoutant que Google a discuté de viser 10 % du chiffre d'affaires de Nvidia avec son activité de puces TPU.

Les TPU, disponibles à la location sur Google Cloud, constituent une alternative aux puces Nvidia dont l'offre est limitée.

Meta, Google et Nvidia n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement l'information.

Meta a annoncé plus tôt cette année qu'elle investirait 600 milliards de dollars dans l'infrastructure et l'emploi aux États-Unis au cours des trois prochaines années, y compris dans les centres de données d'IA.

La société est l'un des plus gros clients de Nvidia depuis 2022, accumulant un arsenal d'unités de traitement graphique pour entraîner ses modèles et servir les plus de 3 milliards de personnes qui utilisent ses applications chaque jour.