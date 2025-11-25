 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 959,69
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Selon The Information, Meta est en pourparlers pour dépenser des milliards dans les puces de Google
information fournie par Reuters 25/11/2025 à 10:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société mère de Facebook, Meta

META.O , est en pourparlers avec Google, la filiale d'Alphabet

GOOGL.O , pour dépenser des milliards en utilisant les puces d'IA de Google dans ses centres de données à partir de 2027 et pour louer des puces de Google Cloud d'ici l'année prochaine, a rapporté The Information lundi.

Google a présenté les unités de traitement tensoriel, ou TPU, comme une alternative moins chère aux puces Nvidia

NVDA.O , utile pour les entreprises qui recherchent des normes de sécurité plus élevées, a déclaré le rapport, ajoutant que Google a discuté de viser 10 % du chiffre d'affaires de Nvidia avec son activité de puces TPU.

Les TPU, disponibles à la location sur Google Cloud, constituent une alternative aux puces Nvidia dont l'offre est limitée.

Meta, Google et Nvidia n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement l'information.

Meta a annoncé plus tôt cette année qu'elle investirait 600 milliards de dollars dans l'infrastructure et l'emploi aux États-Unis au cours des trois prochaines années, y compris dans les centres de données d'IA.

La société est l'un des plus gros clients de Nvidia depuis 2022, accumulant un arsenal d'unités de traitement graphique pour entraîner ses modèles et servir les plus de 3 milliards de personnes qui utilisent ses applications chaque jour.

Valeurs associées

ALPHABET-A
318,5800 USD NASDAQ +6,31%
META PLATFORMS (EX FACEBOOK)
613,0500 USD NASDAQ +3,16%
NVIDIA
182,5500 USD NASDAQ +2,05%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank