Selon The Information, les États-Unis vont empêcher Nvidia de vendre à la Chine des puces d'intelligence artificielle de taille réduite
information fournie par Reuters 07/11/2025 à 02:42

La Maison Blanche a fait savoir à d'autres membres du gouvernement fédéral qu'elle n'autoriserait pas Nvidia NVDA.O à vendre ses dernières puces d'intelligence artificielle à échelle réduite à la Chine, a rapporté The Information jeudi, citant trois personnes ayant connaissance de l'affaire.

IA: Intelligence artificielle



