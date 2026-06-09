Selon The Information, Databricks serait en pourparlers pour lever des fonds sur la base d'une valorisation supérieure à 165 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
La société de logiciels d'analyse de données Databricks aurait envisagé de lever des fonds dans le cadre d'un tour de table qui pourrait débuter dans le mois à venir et porter sa valorisation entre 165 et 175 milliards de dollars, a rapporté lundi The Information, citant des sources.
Reuters n'a pas été en mesure de vérifier immédiatement cette information.
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