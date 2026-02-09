 Aller au contenu principal
Selon The Information, Apollo et xAI sont sur le point de conclure un accord de 3,4 milliards de dollars pour financer des puces d'IA
information fournie par Reuters 09/02/2026 à 16:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour de l'information au paragraphe 6)

Apollo Global Management APO.N est sur le point de finaliser un prêt d'environ 3,4 milliards de dollars à un véhicule d'investissement qui prévoit d'acheter des puces Nvidia NVDA.O et de les louer à xAI d'Elon Musk, a rapporté The Information lundi, citant une personne familière avec le sujet.

Il y a moins d'une semaine, Elon Musk a annoncé que SpaceX avait acquis la société d'intelligence artificielle qu'il dirige également, dans le cadre d'un accord qui valorise la société de fusées et de satellites à 1 000 milliards de dollars et la société d'intelligence artificielle à 250 milliards de dollars.

Musk a déclaré que la raison d'être de la combinaison de SpaceX et de xAI est en partie de faire progresser le développement des centres de données orbitaux , qui pourraient utiliser l'infrastructure spatiale pour soutenir l'informatique de l'IA de la prochaine génération.

Les grandes entreprises technologiques devraient dépenser plus de 600 milliards de dollars cette année pour acheter des puces avancées et construire les centres de données massifs nécessaires au déploiement et à l'entraînement des systèmes d'IA.

L'investissement pourrait être finalisé dès cette semaine et Valor Equity Partners, un investisseur de longue date dans les entreprises de Musk, est en train d'organiser l'opération, selon le rapport.

SpaceX, Nvidia et xAI n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters, tandis qu'Apollo s'est refusé à tout commentaire.

La location de puces et d'infrastructures de calcul permet aux startups d'IA telles que xAI d'évoluer rapidement tout en préservant le capital qui serait autrement immobilisé dans des achats de matériel coûteux. La transaction marquerait le deuxième investissement majeur d'Apollo dans un véhicule qui loue des puces à xAI, après un prêt similaire de 3,5 milliards de dollars accordé en novembre .

Apollo a déclaré samedi que ses fonds ont mené un financement de 3,5 milliards de dollars pour une transaction d'informatique de centre de données d'environ 5,4 milliards de dollars organisée par Valor Equity Partners pour louer du matériel de haute performance à xAI.

Le financement, structuré comme un bail triple net pour soutenir l'un des plus grands clusters de calcul au monde pour la formation de modèles d'IA, comprend également Nvidia en tant qu'investisseur principal dans le véhicule.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

APOLLO GLB MGMT
137,208 USD NYSE +3,12%
NVIDIA
191,2500 USD NASDAQ +3,15%
