Selon The Information, Amazon prévoit de lancer une place de marché de contenu pour l'IA

(Mise à jour de la réponse d'Amazon au paragraphe 5)

Amazon AMZN.O a fait savoir à des dirigeants de l'industrie de l'édition qu'elle envisageait de lancer une place de marché où les éditeurs pourraient vendre leur contenu à des entreprises proposant des produits d'intelligence artificielle, a rapporté The Information lundi.

Avant une conférence d'Amazon Web Services qui se tiendra mardi, AWS a fait circuler des diapositives qui mentionnent une place de marché de contenu, a indiqué le rapport, citant deux personnes qui ont parlé du projet avec Amazon.

Les diapositives montrent qu'AWS regroupe la place de marché avec ses principaux outils d'IA, notamment Bedrock et Quick Suite, lorsqu'elle décrit les produits que les éditeurs peuvent utiliser dans leurs activités, ajoute le rapport.

Ce rapport intervient alors que les éditeurs et les entreprises d'IA négocient les règles d'utilisation du contenu en ligne, que ce soit pour former des modèles ou pour générer des réponses pour les utilisateurs, les éditeurs faisant pression pour obtenir des frais basés sur l'utilisation qui augmentent en fonction de l'utilisation de leur contenu.

Un porte-parole d'Amazon a déclaré que l'entreprise n'avait "rien de spécifique à partager" au sujet du rapport de The Information, ajoutant qu'elle avait établi des relations durables avec les éditeurs et qu'elle continuait à innover.

La semaine dernière, Microsoft MSFT.O a déclaré qu'elle travaillait sur un Publisher Content Marketplace (PCM), un centre de licences d'IA qui indique les conditions d'utilisation fixées par les éditeurs.