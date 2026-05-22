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Selon Sky News, le site chinois JD.com envisagerait de faire une offre de 2 milliards de livres sterling pour racheter le distributeur britannique The Very Group
information fournie par Reuters 22/05/2026 à 18:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des informations contextuelles tout au long du texte)

22 mai - Le géant chinois du commerce électronique JD.com

9618.HK envisage une offre potentielle de 2 milliards de livres sterling (2,69 milliards de dollars) pour racheter la plateforme britannique de vente en ligne The Very Group, a rapporté Sky News vendredi, dans le cadre de sa dernière initiative visant à se développer sur le marché britannique.

Cette initiative ferait suite aux précédentes tentatives de JD.com au Royaume-Uni, notamment son offre publique d'achat infructueuse sur le groupe d'électroménager Currys et sa décision, l'année dernière, de se retirer des négociations visant à racheter Argos à Sainsbury's SBRY.L .

The Very Group a refusé de commenter cette information, tandis que JD.com n'a pas immédiatement répondu à la demande de Reuters.

Sky News a rapporté en janvier que Carlyle CG.O , propriétaire de The Very Group, prévoyait de vendre la société pour 2 milliards de livres sterling, quelques mois seulement après avoir pris le contrôle du distributeur britannique.

Carlyle a pris le contrôle du groupe l'année dernière, mettant fin à l'implication de longue date de la famille Barclay dans l'entreprise.

(1 $ = 0,7440 livre)

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