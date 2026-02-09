Selon Semafor, les dirigeants de Live Nation sont en pourparlers avec le ministère de la justice pour éviter un procès

Live Nation LYV.N Des cadres et des lobbyistes sont en pourparlers avec des hauts fonctionnaires du ministère américain de la Justice pour tenter d'éviter un procès sur les allégations selon lesquelles l'organisateur de concerts exploite un monopole illégal, a rapporté dimanche le média Semafor.

Ces discussions ont lieu en dehors de la division concurrence du ministère de la justice et impliquent des hauts fonctionnaires, selon le rapport, citant des personnes familières avec le sujet.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information. Live Nation et le ministère de la justice n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters.

Le ministère de la justice, ainsi qu'un groupe de 30 États et le district de Columbia, ont intenté une action en justice en 2024 pour tenter de démanteler Live Nation. L'action en justice allègue que l'entreprise a illégalement maintenu sa position dominante dans l'industrie du divertissement en direct.

Selon la plainte, Live Nation et son unité Ticketmaster ont illégalement gonflé le prix des billets de concert et se sont livrés à des pratiques qui ont porté préjudice à la fois aux artistes et aux consommateurs.

Depuis des années, les amateurs de concerts et les responsables politiques exhortent les autorités de régulation à réexaminer l'acquisition de Ticketmaster par Live Nation en 2010. Les appels à un nouvel examen se sont intensifiés après que le vendeur de billets a bâclé les ventes pour la tournée "Eras" de Taylor Swift en 2022.

Les fans se sont retrouvés coincés dans des files d'attente en ligne qui ont duré des heures, à des prix jugés excessifs par beaucoup, et se sont plaints de la médiocrité du service clientèle. L'épisode a ravivé les critiques sur le pouvoir de marché de l'entreprise et son impact sur les consommateurs.