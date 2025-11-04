 Aller au contenu principal
Selon Scott Bessent, les puces haut de gamme de Nvidia pourraient être vendues au fur et à mesure de l'évolution de la technologie
information fournie par Reuters 04/11/2025 à 14:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a déclaré mardi qu'il pouvait envisager un scénario dans lequel les puces avancées Blackwell de Nvidia pourraient être vendues à la Chine et à d'autres pays, à mesure que la technologie évolue et que de meilleures puces sont fabriquées.

"Il se peut qu'un jour - je ne sais pas si c'est dans 12 ou 24 mois, étant donné l'incroyable innovation de Nvidia -, les puces Blackwell soient à deux, trois ou quatre niveaux en dessous de leur pile de puces en termes d'efficacité", a déclaré Scott Bessent lors d'une interview accordée à CNBC. "À ce moment-là, elles pourraient être vendues"

Valeurs associées

NVIDIA
203,1299 USD NASDAQ -1,81%
